Посольство Украины предостерегает турок от посещения «международных форумов» в Крыму

Посольство Украины в Турции призывает турок воздержаться от участия в «пропагандистских международных мероприятиях» властей Крыма, организованных 6-7 ноября на аннексированном полуострове.

Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба дипломатического ведомства в Фейсбуке.

В дипведомстве отметили, что 6-7 ноября российская администрация в Ялте проводит так называемую «международную конференцию» под названием «Крым в современном международном контексте» и международный форум «Друзья Крыма».

«Украина решительно осуждает действия России и рассматривает их как вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, призывает граждан Турции воздерживаться от участия в этих пропагандистских и провокационных действиях России, направленных на легализацию незаконной аннексии части суверенной территории Украины», – говорится в сообщении.

В украинском посольстве напомнили, что въезд на территорию Крыма в нарушение порядка, установленного действующим законодательством Украины, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Украины.

В Ялте 6 ноября открылся «Форум друзей Крыма». Мероприятие проходит в Ливадии. По информации подконтрольного Кремлю депутата Госдумы России от Крыма Михаила Шеремета, на полуостров приехало около 90 зарубежных гостей.

Российские власти пытаются легализовать аннексию Крыма, приглашая иностранных гостей на полуостров.

Иностранные граждане, по украинским законам, могут въезжать в Крым исключительно в соответствии с законами Украины и нормами международного права, через пункты пропуска, контролируемые украинскими пограничниками.

США, Евросоюз, и еще некоторые государства после начала агрессии России против Украины и аннексии украинского Крыма ввели по несколько пакетов санкций. В частности, санкции касаются физических и юридических лиц из России и аннексированного Крыма. Некоторые санкции касаются также некоторых отраслей российской экономики.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».