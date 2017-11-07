Вице-спикер парламента Крыма одобряет идею отмены советских актов передачи полуострова Украине

Вице-спикер подконтрольного Кремлю парламента Крыма Ремзи Ильясов поддерживает идею отмены указа президиума Верховного совета СССР, по которому полуостров передали Украинской ССР.

Об этом он сообщил в комментарии агентству «РИА Новости».

«Идея имеет права на жизнь и, наверное, это стоит принять для морального удовлетворения, но для западных стран это не будет являться основанием прекратить свои политические игры и риторику вокруг Крыма», – сказал Ильясов.

По его словам, Россия не должна кому-то доказывать свои действия в отношении Крыма. Он считает, что «необходимо сконцентрировать усилия на преодолении санкций, наложенных западными странами против полуострова».

Депутат российской Госдумы Константин Затулин 6 ноября заявил, что Россия должна отменить акты 1954 года, по которым аннексированный Крым передали в состав Украины.

На территории Крыма и города Севастополя 16 марта 2014 года прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на референдуме. Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».