Министр торговли США отрицает нарушения в бизнесе с Россией

Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что должным образом сообщил о своих инвестициях в судоходную фирму Navigator Holdings, связанную с компанией «Сибур», контролируемой партнерами российского президента Владимира Путина.

В интервью телекомпании Bloomberg 6 ноября Росс также утверждает, что продает свои доли в Navigator Holdings, но не из-за сообщения о связи фирмы с Кремлем.

Доля, принадлежащая Россу в Navigator Holdings, сократилась после его назначения министром, но официальные данные свидетельствуют, что он все еще контролирует долю в размере от 2 до 10 млн долларов.

Международный консорциум журналистских расследований 5 ноября обнародовал данные, согласно которым 79-летний миллиардер-инвестор Росс в свое время имел почти треть в судоходной компании Navigator Holdings, которая транспортирует газ для российской энергетической компании «Сибур».

Компания «Сибур» частично принадлежит другу Путина Геннадию Тимченко, который находится под санкциями США через российскую агрессию в Украине, а также зятю Путина Кириллу Шамалов, сообщает New York Times.

Представитель Торгово-промышленной палаты США Джеймс Рок заявил, что Росс «не был связан с решением компании Navigator о сотрудничестве с компанией «Сибур»... которая в то время не находилась под санкциями».

Пока нет никаких указаний, что деятельность министра торговли США была незаконной, хотя связь Росса с российскими интересами может стать неудобной для администрации президента США Дональда Трампа и поставить вопрос о конфликте интересов.

Потенциальные связи между партнерами Трампа и Россией рассматриваются на фоне утверждений о том, что Москва вмешалась в президентские выборы в 2016 году.