Крымские пограничники сообщают об изъятии почти двух миллионов рублей на админгранице с материковой Украиной

Российские пограничники аннексированного Крыма утверждают, что изъяли у гражданки Украины более двух миллионов рублей (около 826 тысяч гривен – КР), которые она якобы попыталась спрятать под одеждой.

Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе опроса женщина пояснила, что деньги «везла детям для покупки квартиры в Крыму, декларировать не захотела, побоявшись, что их отнимут в украинском пункте пропуска», – цитирует агентство пресс-службу российских пограничников.

Они уточнили, что средства были изъяты и переданы инспектору подконтрольного России Джанкойского таможенного поста.

Публичных комментариев Государственной пограничной службы Украины пока нет.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».