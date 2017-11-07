Экс-вице-премьер Крыма Сенченко: на «форуме друзей» Крыма собрались иностранные маргиналы

Председатель общественной организации «Сила права», бывший вице-премьер-министр Крыма Андрей Сенченко, считает, что на организованном российскими властями Крыма «форуме друзей» собрались иностранные маргиналы.

Таким мнением Сенченко поделился в эфире Радио Крым.Реалии.

По его словам, уровень и компетентность участников форума не дает реальной возможность обсуждения вопроса об отмене международных санкций в отношении России.

«Большинство этих участников максимум где могут выступать за отмену санкций – это в ближайшей булочной на углу своего дома. Хотя, безусловно, часть из тех, кого Кремлю удается втянуть – это представители маргинальных мизерных фракций в органах власти. Но эти люди, не то что не определяют политику, но и голоса там не имеют», – утверждает экс-вице-премьер Крыма.

Такую точку зрения также поддержал народный депутат Украины Игорь Гузь.

«Российская Федерация систематически осуществляет шаги в направлении международного признания аннексии Крыма. Люди, которые приехали туда – это отдельные политики, это либо крайне правые силы – антиевропейские, антииммиграционные или крайне левые. Это спектр который готов сотрудничать с Россией за определенные ресурсы. И никто не считает, сколько их на самом деле, но подается это как начало признания», – сказал политик.

В Ялте 6 ноября открылся «Форум друзей Крыма». Мероприятие проходит в Ливадии. По информации подконтрольного Кремлю депутата Госдумы России от Крыма Михаила Шеремета, на полуостров приехало около 90 зарубежных гостей.

Приглашением иностранных гостей в Крым российские власти полуострова пытаются легализовать аннексию.

В 2016 году Министерство иностранных дел Украины призвало иностранцев и лиц без гражданства въезжать в аннексированный Россией Крым исключительно в соответствии с законами Украины и нормами международного права.

В МИДе напоминают, что иностранцы могут въезжать на временно оккупированную территорию Украины и выезжать из нее только по специальному разрешению компетентных органов через контрольные пункты въезда-выезда.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».