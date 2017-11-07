В Киеве неизвестные залили цементом Вечный огонь – администрация города

В Киеве в ночь с 6 на 7 ноября неизвестные залили цементным раствором Вечный огонь в парке Вечной Славы, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сообщение о повреждении Вечного огня поступило на диспетчерскую линию полиции утром, после чего правоохранители сразу прибыли на место происшествия, где было обнаружено восемь ведер, в которых вандалы, вероятно, принесли цементный раствор.

«Мы надеемся, что правоохранители оперативно установят лиц, которые это сделали. И все городские службы, которые потребуются, будут способствовать этому, а записи с камер видеонаблюдения помогут установить личности преступников», – сообщил заместитель председателя киевской горадминистрации Алексей Резников.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. На месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции, кинологи и газовая служба.

В Киеве памятник Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата открыт 6 ноября 1957 года. Его установили в честь воинов, погибших во Второй мировой войне.

Памятник представляет собой обелиск высотой 27 метров. У подножия обелиска, на могиле Неизвестного солдата, горел Вечный огонь.