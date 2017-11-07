В России разрешили оспаривать «национализацию» недвижимости в Крыму

Конституционный суд России решил обязать подконтрольные Кремлю суды аннексированного полуострова принимать к рассмотрению жалобы на «национализацию» объектов недвижимости в Крыму.

Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Конституционного суда России.

«Суды не должны подходить к рассмотрению таких вопросов формально и обязаны исследовать фактические обстоятельства дела с учетом имевшей место структурной перестройки экономики и преобразования отношений собственности на спорное имущество», – говорится в сообщении.

В октябре 2017 года российские СМИ сообщили, что Конституционный суд России начал рассматривать законность крымской «национализации» украинских предприятий на полуострове.

Компании «Дайвинг центр «Соляриус» и «Формат-ИТ» пытаются отстоять свое право на санаторий «Ялтинский», представители «Промхолдинга» борются за автостанцию. Подконтрольные Кремлю власти полуострова «национализировали» эти объекты в 2015 году.

После весны 2014 года до марта 2015-го года подконтрольные Кремлю власти Крыма проводили процесс так называемой «национализации». По данным издания Форбс, российские власти экспроприировали на полуострове имущество около 480 предприятий и организаций. По данным New York Times, общая стоимость этой собственности составляет более миллиарда долларов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.