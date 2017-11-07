В Керчи около полсотни человек вышли на шествие с портретами Ленина и Сталина

В Керчи во вторник, 7 ноября, прошло шествие в честь 100-летия Октябрьской революции. Впереди небольшой колонны несли большие портреты Владимира Ленина, возглавлявшего большевистский переворот в 1917 году, и руководителя СССР времен Большого террора Иосифа Сталина.

Местные СМИ публикуют видео и фотографии, на которых около полусотни людей, преимущественно пенсионного возраста, идут по центральным улицам города.

Как сообщает сайт «Керчь – мой город», участники шествия несли красные флаги российской коммунистической партии (КПРФ) и красные гвоздики, у многих были к груди приколоты красные ленты. Российские силовики сопровождали шествие на всем пути его следования.

Мероприятие завершилось митингом на площади им. Ленина, керченские коммунисты возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину и выступили с историческими справками об Октябрьской революции.

В аннексированном Крыму и соседней России 7 ноября проходят мероприятия в честь 100-летия Октябрьской революции.

Большевистский переворот в Российской империи, называемый «Октябрьской революцией», произошел в октябре (по новому стилю – в ноябре) 1917 года. В результате переворота в России началась гражданская война, было свергнуто Временное правительство, к власти пришли большевики.