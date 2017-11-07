Журналисту «РИА Новости» запретили въезд в Украину – СБУ

Служба безопасности Украины не пропустила в страну и запретила на пять лет въезд российскому журналисту Захару Виноградову. Об этом 7 ноября в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

По ее данным, СБУ принимает решение о запрете въезда в Украину иностранцам или лицам без гражданства в соответствии со статьей 13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» в интересах национальной безопасности Украины.

«Решение о запрете въезда в Украину принимается, если есть наличие достаточной информации, полученной в установленном законом порядке, о факте совершения лицом общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины», - сообщила пресс-секретарь СБУ.

Ранее российское государственное агентство «РИА Новости» сообщило, что его обозревателя Захара Виноградова, который ехал в Киев, высадили из поезда.

По словам Виноградова, его в шесть утра высадили из поезда Москва-Одесса в Конотопе во время проверки документов.

В последнее время СБУ выдворила из Украины уже целый ряд журналистов, преимущественно из России, но и с других стран, за «деятельность, противоречащую интересам Украины». Это вызвало критику некоторых правозащитных и журналистских организаций.