Верховная Рада не поддержала проект постановления об увольнении Авакова

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел Украины, сообщает Радiо Свобода.

Документ, поставленный на голосование на заседании 7 ноября, набрал 31 голос «за» при необходимом минимуме в 226 голосов депутатов.

Критика в адрес министра внутренних дел и призывы к его отставке усилились после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении его сыну Александру Авакову в рамках расследования возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел для бойцов в зоне АТО.

В результате ряда обысков по подозрению в растрате более 14 миллионов гривен, кроме сына Авакова, был задержан также его бывший заместитель Сергей Чеботарь и харьковский предприниматель Владимир Литвин.

Александр Аваков назвал это дело политическим. Так же и Министерство внутренних дел Украины, к которому Александр Аваков формально не имеет отношения, назвало «политическими, а не юридически обоснованными» действия НАБУ, а министр Арсен Аваков заявил, что его сын не причастен к растрате бюджетных средств.

Аваков находится в должности министра внутренних дел Украины с конца февраля 2014 года.