В Севастополе более пятисот людей вышли на митинг с «живым» Лениным

В аннексированном Севастополе на митинг в честь 100-летия Октябрьской революции вышли более пятисот людей. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Подконтрольные Кремлю власти Севастополя запретили проводить митинг на традиционном месте – у памятника Нахимову. Никто из представителей власти на митинг не пришел.

Руководитель городского комитета коммунистов Василий Пархоменко рассказал о «достижениях Советской власти и неизбежности победы социалистических идеалов».

Сообщается, что руководитель севастопольского комсомола Александр Череменов произнес речь против идеи выноса тела вождя пролетариата Владимира Ленина из Мавзолея.

После этого на митинг прибыл актер, который сыграл Владимира Ленина. После митинга «Ленин» прошел в шествии по проспекту Нахимова и сфотографировался со всеми желающими.

В аннексированном Крыму и соседней России 7 ноября проходят мероприятия в честь 100-летия Октябрьской революции.

Большевистский переворот в Российской империи, называемый «Октябрьской революцией», произошел в октябре (по новому стилю – в ноябре) 1917 года. В результате переворота в России началась гражданская война, было свергнуто Временное правительство, к власти пришли большевики.