Бывшая жена украинского активиста Балуха в суде рассказала, что обыск проходил без понятых

В подконтрольном Кремлю Раздольненском районном суде, во время первого заседания по делу Владимира Балуха по существу, допросили в качестве свидетеля его бывшую супругу Наталью, которая рассказала об обстоятельствах обыска в декабре 2016 года, когда на чердаке дома Балуха были якобы обнаружены патроны и несколько тротиловых шашек.

Об этом 7 ноября сообщает корреспондент российской службы Радио Свобода.

«Утром я, как всегда, встала по хозяйству. Только успела подоить корову, в сарай зашел сотрудник полиции. Сказал: «мы к вам». Вышли во двор, там были уже полицейские, сотрудники ФСБ. Предъявили какую-то бумажку, сказали, что будут проводить обыск. Начался в 7:30. Осмотрели в коридоре, кухне, ванной. Поскольку не было еще света, с фонариками. Супруг мой был в комнате, закрытый. Ну как закрытый, рядом сидел сотрудник полиции и не выпускал его», – рассказала Наталья Балух.

По ее словам, после этого силовики вышли на улицу, стали проводить обыск на чердаке.

«Сначала туда полез сотрудник полиции, потом понятые. Лестница сломалась, я испугалась и отказалась лезть. Потом сказали, что что-то нашли на чердаке. Обыск там проходил минут 15. Оттуда сняли два пакета, внесли в кухню, раскрыли. Спросили, знакома ли я с этими предметами. Я их первый раз видела. Были патроны и какие-то квадратные брусочки, как мыло. После чердака пошли проверять подсобные помещения, обыск закончился где-то в час дня», – рассказала Наталья Балух.

Также она рассказала, что за день до обыска перед домом долгое время стояла неизвестная машина. Балух, по словам его бывшей супруги, не умел обращаться с оружием, чердаком, где якобы были обнаружены боеприпасы, не пользовался.

«Ему показали пакеты, он сразу сказал, что первый раз видит», – отметила свидетель. Она добавила, что на чердаке во время обыска был один сотрудник полиции, лишь через какое-то время к нему присоединились понятые.

Балух вину отрицает и настаивает на том, что боеприпасы и взрывчатку ему подложили во время обыска, а его преследование за проукраинскую позицию носит политический характер.

Во время заседания также выяснилось, что здоровье матери Балуха резко ухудшилось, она ослепла на один глаз, и ей требуется постоянный уход.

Следующее заседание назначено на 10 ноября. Свидетелей, которые не явились на сегодняшнее заседание решено доставить приводом.

В августе суд вынес приговор Балуху – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей.

Однако во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху был отменен, и дело было отправлено на повторное рассмотрение.

ФСБ задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.