В Симферополе прошел мастер-класс по украинской вышивке

В одной из библиотек аннексированного Симферополя в понедельник, 6 ноября, прошел мастер-класс украинской вышивки. Об этом 7 ноября рассказала Крым.Реалии представитель Украинского культурного центра в Симферополе Алена Попова.

«Однажды мы сходили на мероприятие, посвященное Вере Роик (основательница школы украинской народной вышивки в Крыму – КР). Мы стали спрашивать, где хранится вышивка Веры Роик и можно ли восстановить мастер-классы. Нам дали контакт одной из вышивальщиц, она согласилась, прошло первое занятие. Всех, кто интересуется украинской культурой, мы пытаемся подтянуть, чтобы мы были вместе и могли общаться», – рассказала Попова.

По ее словам, еще не известно будут ли такие мастер-классы на постоянной основе.

Вера Роик родилась 25 апреля 1911 года в городе Лубны Полтавской области. Там же в артели вышивальщиц она освоила технику работы с нитками на полотне. Вера Роик жила в Крыму с 1952 года.

В феврале 1974 года в выставочном зале Союза художников Крыма состоялась первая персональная выставка Веры Роик. Ее приняли в Союз художников в 1988 году, когда она уже была заслуженным мастером народного творчества Украины (1967 г.).

Роик провела 30 персональных выставок, приобрела известность в Советском Союзе и за рубежом. Позже ей присвоили звание Героя Украины, она стала Почетной гражданкой Симферополя, а также городов Лубны и Кобеляки.