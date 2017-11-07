Нацбанк Украины выпустит монету к 100-летию первого Курултая крымскотатарского народа

Национальный банк Украины и Институт геостратегии имени Исмаила Гаспринского выпустит памятную монету, посвященную 100-летию первого Курултая крымскотатарского народа. Как сообщается на сайте Нацбанка, монету введут в обращение 17 ноября 2017 года.

На аверсе монеты размещен малый государственный герб Украины, изображение карты Крыма синего цвета, на фоне которой написаны строки гимна крымскотатарского народа: «Я поклялся, я дал слово умереть за свой народ». Ниже изображена тамга (герб крымских татар – КР).

На реверсе монеты, на фоне зданий мечети изображены делегаты крымскотатарского национального съезда, по кругу сделаны надписи на украинском и крымскотатарском языках: 100 лет первому Курултаю крымскотатарского народа.

«Результатом работы Курултая было принятие Конституции Крымской Народной Республики, в которой признавалась равноправие всех жителей Крыма независимо от их национальности, закреплялась равноправие женщин, провозглашались основополагающие демократические свободы», – говорится в сообщении на сайте Нацбанка Украины.

Курултай крымскотатарского народа утвердил национальный флаг голубого цвета, национальный герб в виде золотой тамги крымских ханов и национальный гимн.