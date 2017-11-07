Крымские мусульмане приняли участие в киевском конкурсе чтецов Корана

Крымские мусульмане приняли участие в 19-м Всеукраинском конкурсе, проходившем в Исламском культурном центре Киева с 4 по 5 ноября. Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказал член жури конкурса, крымчанин Мухаммад Мамутов.

Он отметил, что второе место в категории «10 джузов» (джуз – 1/30 часть Корана – КР) заняла крымчанка Арзы Арифова.

«Да, она из Крыма, это жена шейха Сейрана (Арифова – главы Всеукраинской Ассоциации Общественных Организаций «Альраид» – КР). Были еще крымчане, но я не готов назвать всех по именам», – сказал Мамутов.

Мамутов отметил, что участники соревновались в чтении Корана наизусть.

«Уровень участников за последний год вырос. Если в предыдущие годы было больше участников, которые читали по одному-два джуза, то в этом году было больше тех, кто соревновался в чтении половины и даже всего Корана», – отметил Мамутов.

Всего в конкурсе участвовали более 60 чтецов.

Мухаммад Мамутов является также главой Исламского культурного центра Запорожья и хафизом (человек, знающий Коран наизусть, – КР).

Организаторами 19-го Всеукраинского конкурса знатоков Корана выступили Духовное управление мусульман Украины «УММА», Всеукраинская ассоциация «Альраид» и ИКЦ Киева при поддержке Лиги исламского мира Саудовской Аравии и Всемирной ассоциации по изучению Священного Корана и Сунны.