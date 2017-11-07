В Верховной Раде предлагают внести изменения в закон «Об образовании»

В Верховной Раде 7 ноября зарегистрировали законопроект о внесении изменений в закон «Об образовании» по выполнению резолюции ПАСЕ об обеспечении прав коренных народов, национальных меньшинств Украины на обучение на родном языке.

Автором законопроекта №7259 является народный депутат из группы «Відрождення» Валерий Писаренко.

Сейчас текста документа на сайте парламента нет, сообщает Радiо Свобода.

Украинский закон «Об образовании» вступил в силу 28 сентября. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом.

Переходные положения закона предусматривают: «лица, принадлежащие к коренным народам, национальных меньшинствам Украины, которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые существовали до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке».

Министр образования Украины Лилия Гриневич подчеркивала, что закон не избавит меньшинства права на образование на родных языках. Она отметила, что закон гарантирует национальным меньшинствам изучение их языков. Однако она добавила, что представители меньшинств в Украине должны свободно владеть украинским, чтобы достичь успеха в Украине.

Статью 7 закона «Об образовании» (о том, что языком образования является государственный, украинский язык), которая вызвала обеспокоенность, отправили на рассмотрение Венецианской комиссии. Выводы комиссии ожидаются в декабре.

Парламентская ассамблея Совета Европы 12 октября приняла резолюцию, в которой, среди прочего, просит власти Украины обеспечить выполнение выводов Венецианской комиссии в полной мере.