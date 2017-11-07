Два человека погибли в результате нападения на телекомпанию в Кабуле

Два человека погибли и не менее 20 получили ранения в результате вооруженного нападения 7 ноября на частную телекомпанию в столице Афганистана, Кабуле.

Нападавшие с оружием штурмовали телекомпанию Shamshad TV, сообщает афганская служба Радио Свобода со ссылкой на данные полиции.

«Люди, одетые в полицейскую форму зашли и бросили гранаты. В результате один охранник погиб, а другой получил ранения», – сообщил новостной директор телекомпании Shamshad TV.

Нескольким сотрудникам телеканала удалось бежать из здания. По данным Reuters, некоторые люди выпрыгивали из окон, чтобы убежать от вооруженных нападающих.

Спецназовцам пришлось пробить дыру в стене, чтобы войти внутрь здания.

Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также правозащитная организация Amnesty International осудили нападение на телекомпанию.

В последние годы боевики «Исламского государства» в Афганистане совершили несколько нападений в Кабуле. Большинство атак были направлены на представителей шиитского меньшинства.