Предприниматели Севастополя на митинге коммунистов рассказали о давлении на бизнес

Предприниматели аннексированного Севастополя на митинге 7 ноября в честь 100-летия Октябрьской революции жаловались о давлении российских чиновников на бизнес и вспоминали о заработках при Украине. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В руках митингующие держали плакаты с лозунгами «В Украине заработал! В России отжимают», «Судьи и чиновники с материка! Возвращайтесь по своим родным местам, хватит издеваться над севастопольским народом! Мы вас не звали! Хватит оккупации!».

По словам предпринимателей, давление российских властей полуострова на бизнес достигло катастрофических размеров, а подконтрольное Кремлю правительство Севастополя занимается коррупцией и протекционизмом.

«Сегодня у правительства одна задача – забрать торговые места, выставить их на аукцион и заработать на этом деньги. Мы, конечно, за наведение порядка в городе. Но порядок надо наводить цивилизованным путем. Прежде чем кого-то разгонять и разорять, надо что-то создать», – рассказал глава организации «Союз предпринимателей Севастополя» Марат Тюнин.

По его словам, земельные участки для строительства торговых комплексов выдают людям, приближенным к правительству и чиновникам, которые приехали из соседней России.

На митинг также вышли многодетные матери. Они рассказали Крым.Реалии, что испытывают проблемы с жильем.

«До аннексии Крыма очередь хоть как-то двигалась, мы надеялись. Теперь полная безнадега. Ездили к Путину в Москву, думали, поможет», – рассказала одна из участниц митинга.

В аннексированном Крыму и соседней России 7 ноября проходят мероприятия в честь 100-летия Октябрьской революции.

Большевистский переворот в Российской империи, называемый «Октябрьской революцией», произошел в октябре (по новому стилю – в ноябре) 1917 года. В результате переворота в России началась гражданская война, было свергнуто Временное правительство, к власти пришли большевики.