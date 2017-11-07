Сайт «Миротворец» начал поиск участников «Форума друзей Крыма»

Украинский сайт «Миротворец» сообщил, что начал поиск участников международной конференции «Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма». Соответствующее заявление опубликовано на странице «Миротворца» в Фейсбуке 7 ноября.

«Объявляем охоту на участников форума. Сборище проходит в Ливадии. По информации подконтрольного Кремлю депутата Госдумы российских оккупантов Михаила Шеремета, на полуостров приехало около 90 зарубежных гостей. У нас пока их 34 штуки», – сказано в публикации.

В Ялте 6 ноября открылся «Форум друзей Крыма». По информации подконтрольного Кремлю депутата Госдумы России от Крыма Михаила Шеремета, на полуостров приехало около 90 зарубежных гостей.

Приглашением иностранных гостей в Крым российские власти полуострова пытаются легализовать аннексию.

В 2016 году Министерство иностранных дел Украины призвало иностранцев и лиц без гражданства въезжать в аннексированный Россией Крым исключительно в соответствии с законами Украины и нормами международного права.