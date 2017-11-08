В Крыму суд по делу Назимова и Степанченко намерен допросить свидетелей – адвокат

В среду, 7 октября, в подконтрольном Кремлю Алуштинском городском суде запланирован допрос свидетелей по делу депутата Павла Степанченко и журналиста, редактора местного издания «Твоя газета» Алексея Назимова. Об этом 7 ноября в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат Алексей Ладин.

«Начнем слушать обвинительное заключение. Оно на 120 листах и займет какое-то время. Потом перейдем к позиции защиты, после чего начнется допрос свидетелей. Пока не известно кто придет на заседание», – сказал Ладин.

В подконтрольном Кремлю Алуштинском городском суде в рамках первого заседания по существу депутат Павел Степанченко и журналист, редактор местного издания «Твоя газета» Алексей Назимов заявили о недоверии суду.

8 сентября закончились предварительные слушания по делу Степанченко и Назимова. На 26 сентября было назначено первое судебное заседание по рассмотрению дела по существу, но было перенесено из-за того, что судья находилась в командировке.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело переквалифицировали по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).