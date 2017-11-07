Саакашвили заявил, что получил документ о легальности пребывания в Украине

Лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили 7 ноября сообщил, что получил документ о легальности своего пребывания в Украине.

«Сегодня наконец получил от миграционной службы документ, удостоверяющий, что я нахожусь на территории Украины легально. Конечно, я этим не довольствуюсь, а добиваюсь через суд права восстановить мое гражданство», – написал он в Фейсбуке.

Саакашвили не уточнил, какой именно документ ему выдали и обнародовал фотографию страницы неизвестного документа, название которого на снимке обрезана.

Во второй строчке документа написано, что он выдан Управлением Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) в Киевской области 31 октября. Срок его действия – до 1 декабря 2017 года.

В день выдачи документа, 31 октября, главное управление ГМСУ в Киевской области сообщало, что начало процедуру принятия и рассмотрения заявления Саакашвили как лица, нуждающегося в дополнительной защите, а именно невыдачи в Грузию в порядке экстрадиции.

На следующий день, 1 ноября, ГМСУ по Киеву отказала Саакашвили в оформлении указанных документов. На следующий день, 2 ноября, как сообщил Саакашвили, его защита обжаловала это решение. Высший административный суд Украины в этот же день принял к рассмотрению иск Саакашвили о признании незаконным указа президента Украины, по которому он потерял украинское гражданство.

Окружной административный суд Киева 31 октября сообщил, что открыл производство по иску Саакашвили против ГМСУ во Львовской области. Рассмотрение дела назначено на 30 ноября, за день до окончания срока действия документа о легальности пребывания Саакашвили в Украине.