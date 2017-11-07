Глава МИД Польши обвинил Украину в отсутствии доброй воли к историческому пониманию

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский обвинил Украину в отсутствии доброй воли к достижению польско-украинского исторического понимания, тогда как, по его словам, Польша протягивает Украине для этого руку. Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Польшу и Украину разделяет подход к истории. Мы протягиваем руку Украине и хотим вместе найти взаимопонимание в исторических вопросах. К сожалению, нет доброй воли со стороны Украины, которая считает, что совместное понимание привело бы к насаждению польского точки зрения», – сказал он в эфире польской радиостанции WNET.

По словам министра, Польша предлагает «целый ряд совместных инструментов».

«Польша говорит украинцам , что у них есть выбор. Они могут строить свою тождественность на УПА, но имеют и новых героев, например, Небесную сотню, которая боролась на Майдане, или воинов, воевавших на Донбассе», – цитирует Витольда Ващиковского пресс-служба МИД Польши.

В последние дни в Польше участились заявления высокопоставленных чиновников на тему «нежелания Украины идти на историческое понимание с Польшей» и «антипольских настроений» в Украине.

Президент Польши Анджей Дуда 7 ноября заявил, что ожидает от властей Украины, что «люди, выражающие откровенно националистические и антипольские взгляды, не будут занимать важных дожностей».

Польша также требует от Украины прекратить «героизацию» Украинской повстанческой армии, обвиняя ее бойцов в убийствах поляков во времена Второй мировой войны. В самой Польше не собираются отказываться от героизации похожего националистического вооруженного формирования Армии Крайова, бойцы которой причастны к убийствам украинцев.