Археологи в Крыму раскопали древние ворота в скифскую крепость

Археологи нашли в районе села Вилино Бахчисарайского района аннексированного Крыма древние ворота в скифскую крепость. Об этом сообщил российскому информагентству «РИА Крым» директор историко-археологического заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев.

«Мы провели геомагнитную разведку, определили перспективный участок. Без особых гарантий, но в процессе раскопок нашли остатки воротной башни. Она датируется вторым веком до нашей эры – первым веком нашей эры. Это ворота в небольшую крепость городища», – сказал Зайцев.

Как пишет издание, от найденного объекта остались основания воротной башни, остатки оборонительного вала и небольшой участок каменной обкладки.

В Министерстве культуры Украины заявляли о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории Крыма.

До этого, в феврале 2017 года, в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призывали страны-партнеры отправить мониторинговую миссию на территорию аннексированного Россией Крыма.