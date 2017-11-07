Правительство России определило размер дотаций для Крыма, Севастополя и Чечни

Правительство России определило размеры бюджетной помощи аннексированному Крыму, Севастополю и Чечне, так называемые «именные» дотации на балансировку бюджетов в размере 46 млрд рублей (около 23 млрд гривен, – КР). Об этом сообщает РБК со ссылкой на поправки российского правительства ко второму чтению бюджета.

Как пишет издание, Крыму выделят 23,2 млрд рублей (около 10,4 млрд гривен – КР), городу Севастополю – 5,4 млрд рублей (около 2,4 млрд гривен – КР). Чечня получит 17,1 млрд рублей.

Другим регионам «именные» дотации на сбалансированность не предусмотрены, следует из правительственных поправок ко второму чтению.

При этом, как отмечает РБК, правительство никак не объясняет, зачем понадобились отдельные дотации на сбалансированность Чечне, Крыму и Севастополю.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма сверстали свой проект трехлетнего бюджета без дефицита. Согласно их финансовому плану, каждый год местная казна будет прирастать примерно на 10 миллиардов рублей (на 4,5 миллиарда гривен – КР) – до отметки в 190 миллиардов рублей (до 86,2 миллиарда гривен – КР) в год. Дефицит при этом останется нулевым.

Крымские чиновники ожидают рост инвестиций, промышленного производства и строительства. Только в 2018-м на развитие экономики полуострова потратят 76 миллиардов рублей (более 34,5 миллиарда гривен – КР), почти половину всего бюджета Крыма на следующий год.