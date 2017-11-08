Страна нарастающего протеста – Радио Крым.Реалии

Чем закончились акции протеста участников движения «Артподготовка» в Москве? Как проходят задержания и аресты российскими силовиками в Крыму? Почему в аннексированном Крыму возник дефицит со льготным инсулином?

С 7:30 до 09:00 (с 8.30 до 10.00 в Крыму) в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Мокрушин ищет ответы на эти вопросы с российским политологом, директором Института современного государственного развития в России Дмитрием Солонниковым; координатором правовой помощи проекта «ОВД-Инфо» в России Аллой Фроловой; украинским политологом Вадимом Карасевым; российским политбеженцем, председателем правления Экспертной группы «Сова» Михаилом Саввой; крымским юристом Лилей Гемеджи; крымским активистом Алексеем Ефремовым; президентом Российской Диабетической Ассоциации Михаилом Богомоловым; членом Крымской правозащитной группы Александром Седовым.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.