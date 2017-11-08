В трех регионах Крыма проходят обыски у активистов и общественников

В Бахчисарае, Старом Крыму и в поселке Заречное Симферопольского района аннексированного Крыма проходят обыски у активистов и общественников. Об этом 8 ноября в Фейсбуке сообщает общественное движение «Крымская солидарность».

По их сведениям, в Бахчисарае российские силовики пришли с обыском к гражданскому активисту и общественнику Сейтумеру Сейтумерову.

Сейтумерова знают в Крыму как фотографа пейзажной фотографии уголков полуострова. По данным из открытых источников он имеет экономическое образование и является администратором в кафе Салачыкъ, владельцем которого является задержанный 11 октября Асанов Марлен (Сулейман).

Комментируя сегодняшний обыск в доме Сейтумерова, один из активистов «Крымской солидарности» называет это «последовательным и целенаправленным давлением на активистов «Крымской солидарности» с целью заставить молчать о происходящем в Крыму».

Также, как сообщает движение, обыски проходят в доме активиста Алимдара (Руслана по паспорту) Белялова по улице Крестьянской в Старом Крыму. Сообщается, что он работает в сети заведений общественного питания Halal Fast Food.

Еще один обыск зафиксирован в поселке Заречное Симферопольского района, в доме Эльдара Кантимирова.

Крымские адвокаты Эдем Семедляев и Эмиль Курбединов подтвердили информацию об обысках.

«Очередной «удар» спецслужб России по «Крымской солидарности»! Обыски в нескольких регионах!», – написал Курбединов в Фейсбуке.

Семедляев также сообщил, что его не пропускают на обыск в Бахчисарае.

Крым.Реалии выясняют детали произошедшего.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет.

Утром в среду, 11 октября, стало известно, что в Бахчисарае в нескольких домах крымских татар российские силовики провели обыски.

На местах российские силовики задержали людей, которые пришли к домам, где проходили обыски.

Российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности России сообщили, что силовики в Крыму ликвидировали бахчисарайскую ячейку «Хизб ут-Тахрир» – организации, запрещенной в России и аннексированном ею Крыму.

Адвокаты подтвердили, что шестерых задержанных и доставленных в ФСБ после обыска крымчан российские силовики подозревают в связи с организацией «Хизб ут-Тахрир».

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.