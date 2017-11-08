В Крыму нашли мертвым руководителя крымского управления ФАС России – СМИ

Российское агентство «РИА Новости» сообщает, что в аннексированном Крыму найден мертвым руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев.

Об этом агентству сообщил источник в силовых структурах.

По данным из открытых источников, Кураев родился в 1973 году в Москве. В 1995 году закончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ). С 1996 года работал в органах внутренних дел. В 1999 году закончил Всероссийскую академию внешней торговли.

Крымское управление ФАС России Кураев возглавил в 2014 году после аннексии полуострова.

Управление Федеральной антимонопольной службы России

по Крыму и Севастополю пока не подтвердило эту информацию.