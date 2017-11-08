Россия вернется на «Евровидение» после отсутствия на конкурсе в Киеве – организаторы

Россия сможет принять участие в «Евровидение-2018» после перерыва в этом году, когда ее участник не выступил на конкурсе в Киеве, сообщили организаторы на сайте.

«Песенный конкурс «Евровидение-2018» предусматривает, что 42 страны выйдут на сцену в Лиссабоне. 2018 год станет особенным годом для Швеции, которая отметит 60-летие своего первого появления на конкурсе в 1958 году. Россия также вернется на конкурс через год после своего отсутствия», - говорится в сообщении.

Как указано в сообщении, «Евровидение-2018» состоится в мае следующего года в Лиссабоне. Первый и второй полуфиналы запланированы на 8 и 10 мая соответственно, финал – 12 мая.

Служба безопасности Украины перед началом «Евровидения» запретили въезд в Украину представительнице России Юлии Самойловой из-за того, что она в 2015 году выступала в аннексированном Крыму, чем нарушила законодательство Украины.

Организаторы «Евровидения» предложили России организовать выступление Самойловой через телемост или отправить на конкурс другого участника. Москва отвергла оба варианта и отказалась от трансляции конкурса.

Песенный конкурс «Евровидение-2017» проходил в Киеве с 7 по 13 мая, победителем стал Сальвадор Собрал из Португалии с песней «Amar Pelos Dois». Поэтому именно Португалия станет страной, где состоится следующий конкурс.