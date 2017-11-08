В Госкомрегистре Крыма считают бесперспективным дальнейшее сотрудничество с Москвой

Заместитель председателя подконтрольного Кремлю Госкомрегистра аннексированного Крыма Алексей Костин считает бесперспективным дальнейшее сотрудничество с Москвой из-за того, что Росреестр не поддержал крымские законопроекты о земельных спорах на полуострове.

Об этом сообщает 8 ноября сообщает пресс-служба комитета.

«Республика Крым в течение года представила три версии законопроекта, но, к большому сожалению, ни одна из них не удовлетворила наших московских коллег. Дальнейшие попытки найти понимание в данном вопросе видятся бесперспективными», – цитирует прес-служба Госкомрегистра Костина.

Власти Крыма утверждают, что проблема наложения границ земельных участков друг на друга является следствием якобы «некорректной деятельности» инженеров-землеустроителей и землеустроительных организаций до аннексии полуострова.

Действующее российкое законодательство позволяет исключать некорректные сведения о границах из Единого государственного реестра недвижимости при условии, что взамен будут внесены корректные данные о границах.

В Госкомрегистре жалуются на то, что взять специалистам учетно-регистрационной сферы корректные сведения в условиях отсутствия картографической основы Единого государственного реестра недвижимостипока неоткуда.

В связи с этим крымская делегация представила в Москве проекты законов, предусматривающие внесение изменений в законодательство аннексированного Крыма, регламентирующее урегулирование проблемы наложения границ земельных участков.