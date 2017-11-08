В Севастополе из-за пожара эвакуировали более тысячи студентов – спасатели

В Севастополе из-за пожара в подвальном помещении центрального учебного корпуса Севастопольского государственного университета эвакуировали более 1200 студентов, сообщает 8 ноября пресс-служба управления МЧС России по Севастополю.

Спасатели утверждают, что сообщение о дыме из подвального помещения центрального учебного корпуса поступило утром.

«Из-за сильного задымления восемь человек не могли покинуть учебный корпус. Используя специальные устройства для защиты органов дыхания пожарные их вывели на свежий воздух. В подвальном помещении, где произошло возгорание, пострадавших не обнаружено. Горела оргтехника... Площадь пожара составила 10 кв. м», – говорится в сообщении.

По предварительной версии, причина возгорания – короткое замыкание. Спасатели утверждают, что в результате пожара никто не пострадал.