Трамп предостерег лидера КНДР «не испытывать» США и мировое сообщество

Президент США Дональд Трамп предупредил северокорейского лидера Ким Чен Ына не испытывать решимость Соединенных Штатов, заявив, что мир «не потерпит режима-изгоя, который угрожает миру ядерным уничтожением».

В выступлении перед южнокорейским парламентом 8 ноября Трамп сказал, что ядерное оружие, которое разрабатывает Пхеньян, «не делает его безопасным».

«Не стоит недооценивать нас, и не надо нас испытывать», – сказал Трамп.

«Мы не позволим, чтобы американским городам угрожали уничтожением. Мы не позволим себя запугивать. И мы не позволим повториться худшим военным преступлениям здесь, на земле, на которой мы боролись и умирали, чтобы ее защитить», – сказал президент США, имея в виду корейскую войну 1950-1953 годов.

Трамп также сообщил, что три группы авианосцев США отплыли в западную часть Тихого океана для учений в регионе.

Ранее во вторник плохая погода заставила Дональда Трампа отказаться от неожиданных посещений демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи. Белый дом сообщил, что президент «очень расстроен» по этому поводу. Следующая остановка азиатского турне Трампа – Китай, куда он уже прибыл с женой.

Как ожидают аналитики, американский президент будет склонять Китай, главного союзника Северной Кореи и торгового партнера, усилить давление на Ким Чен Ына, чтобы тот отказался от своих ядерных амбиций.