В Крыму обвиняют 20 сайтов в продаже дипломов об образовании

Российская прокуратура аннексированных Крыма и Севастополя сообщает о намерении блокировки 20 интернет-страниц с предложениями о продаже дипломов об образовании. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры Крыма и Севастополя.

Как сообщает надзорное ведомство полуострова, в ходе мониторинга выявлено 15 сайтов с размещенными на них предложениями о продаже дипломов о высшем и профессиональном образовании.

В связи с этим, прокуратура обратилась в суд, который якобы одобрил 11 исков, после чего Роскомнадзор может заблокировать интернет-страницы.

Российская прокуратура Севастополя утверждает, что также потребовала заблокировать 5 выявленных ею сайтов, на которых размещена информация о возможности приобретения дипломов.

В соседней России 1 ноября вступил в силу закон о запрете интернет-сервисов по обходу блокировок. Он позволяет заблокировать VPN-программы и анонимайзеры, которые не закрыли доступ к сайтам, запрещенным Роскомнадзором.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».