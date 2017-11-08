В квартире главы крымского управления ФАС России нашли прощальное видео – СМИ

Российские следователи утверждают, что обнаружили прощальное видеообращение главы крымского управления Федеральной антимонопольной службы России Тимофея Кураева, которого 8 ноября нашли мертвым в своей квартире.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах полуострова.

«По предварительной информации, в ходе следственных мероприятий, которые проводятся в квартире, где был найден повешенным Тимофей Кураев, обнаружено его прощальное видеообращение, содержание которого изучается», – цитирует агентство собеседника.

Ранее ТАСС сообщило, что в качестве одной из основных версий смерти Кураева рассматривается самоубийство.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Российские СМИ 8 ноября сообщили, что в аннексированном Крыму найден мертвым руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев.

Близкий к властям Крыма сайт «Крыминформ» сообщает, что Кураева нашли повешенным в своей квартире.

Управление Федеральной антимонопольной службы России

по Крыму и Севастополю пока не подтвердило эту информацию.

По данным из открытых источников, Кураев родился в 1973 году в Москве. В 1995 году закончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ). С 1996 года работал в органах внутренних дел. В 1999 году закончил Всероссийскую академию внешней торговли.

Крымское управление ФАС России Кураев возглавил в 2014 году после аннексии полуострова.