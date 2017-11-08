В Крыму уволили главу Госкомцен

Российский глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об увольнении председателя подконтрольного Кремлю Государственного комитета по ценам и тарифам Крыма Нину Зотович.

Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте российского правительства полуострова.

В указе сообщается, что Аксенов требует освободить Зотович от должности с 1 ноября 2017 года по соглашению сторон.

Зотович возглавляла Госкомцен с апреля 2016 года, сменив на этом посту Ольгу Игошину.

В октябре в отставку ушел глава российского Госкомнаца Крыма Заур Смирнов. Позже российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Смирнов ушел в отставку по его требованию из-за неэффективной работы.