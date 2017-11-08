В подконтрольном Кремлю Алуштинском городском суде на заседании по делу подозреваемых в вымогательстве депутата горсовета Павла Степанченко и журналиста, редактора местного издания «Твоя газета» Алексея Назимова, прокурор заявила, что обвиняемые могли причинить ущерб партии «Единая Россия» в размере 450 тысяч рублей (около 206 тысяч рублей – КР).

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, по словам прокурора, Алексей Назимов вымогал у алуштинских предпринимателей Сударевых 300 тысяч рублей за нераспространение на сайте «позорящих и иных сведений, которые могут причинить вред правам и интересам». После того, как Сударевы отказались платить, Назимов опубликовал три публикации о махинациях в сфере ритуальных услуг, к которым имели отношение предприниматели Сударевы, утверждает прокурор.

«Также Назимов попросил бизнесмена Михаила Красненкова организовать встречу с представителями «Единой России» для обсуждения вопроса оплаты за неразмещение материалов, позорящих партию. Красненков познакомил его с Рыжковым, который в алуштинском отделении «Единой России» отвечал за связи с общественностью. Тот заплатил Назимову 30 тысяч рублей, однако в дальнейшем отказался платить без гарантий, что на сайте не будут больше появляться позорящие партию сведения. После этого Назимов разместил ряд критических публикаций», – говорится в обвинительной речи прокурора.

В обвинительном заключении не упоминается депутат крымского парламента Елена Коноваленко, которая фигурирует в деле в качестве потерпевшей. Во время оглашения обвинения Алексей Назимов заявил, что это бред, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По мнению защиты, дело подлежит направлению на дорасследование, в связи с множественными нарушениями и отсутствием доказательств.

Назимов, комментируя предъявленные обвинения, заявил, что взял деньги за неупоминание в критических публикациях партии «Единая Россия», но «это не позорящие сведения и в этом нет преступления». Кроме того, он отметил, что пошел на этот компромисс, опасаясь физической угрозы. В частности, в беседе с ним Михаил Красненков якобы говорил о том, что вопрос с ним «могут решить радикальным образом».

Адвокат Назимова Алексей Ладин заявил в суде, что по одному из эпизодов у следствия вся доказательная база ограничивается протоколом допроса потерпевшего, а во втором эпизоде фигурирует отделение политической партии «Единая Россия», которая не является юридическим лицом и не может быть объектом этого преступления. Также Ладин заявил о том, что видит в действиях потерпевшего Михаила Красненкова состав уголовного преступления в связи с вмешательством в частную жизнь Назимова. Суд объявил перерыв на обед.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии. В отношении задержанных возбудили уголовное дело.