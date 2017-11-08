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Новости

Российская правозащитница Романова сообщила, что выехала из России

Председатель правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова подтверждает, что еще летом уехала из России, после того, как полиция обыскала офис ее организации.

Об этом Романова 7 ноября сообщила в Facebook.

Поводом для выезда, по ее словам, стали обвинения в ее адрес со стороны представителей Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которые обвинили правозащитницу в хищении бюджетных средств.

Романова утверждает, что не могла разворовывать государственные средства, потому что ее организация не получает финансирования от правительства России.

Правозащитница добавила, что продолжает участвовать в работе организации из Германии, где в сентябре получила работу. Она добавила, что в будущем планирует вернуться в Россию.

В последнее время несколько российских политиков, правозащитников и журналистов бежали из России, опасаясь за свою безопасность.

Критики Кремля заявляют, что правительство президента России Владимира Путина использует полицейские обыски, уголовные преследования и другие методы правоохранительных учреждений для преследования оппонентов и активистов.

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