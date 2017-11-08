Россия: главу «Роснефти» вызывают на допрос по делу экс-министра Улюкаева

Председателя российской государственной компании «Роснефть» Игоря Сечина вызывают на допрос по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

8 ноября судья Лариса Семенова дала прокурорам разрешение на допрос в качестве свидетеля Сечина, близкого к президенту России Владимиру Путину.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года у офиса «Роснефти». Его обвиняют в вымогательстве взятки на сумму два миллиона долларов у компании «Роснефть».

По версии российского следствия, Улюкаев требовал деньги за выданную министерством положительную оценку, которая позволила компании «Роснефть» приобрести государственный пакет другой нефтяной компании – «Башнефть».

Дело против министра возбуждено по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России (получение взятки в особо крупном размере). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет, а также большие штрафы.

Сам экс-министр отвергает обвинения и утверждает, что его задержание и уголовное преследование – это провокация со стороны руководителя «Роснефти» и ФСБ. Улюкаев находится под домашним арестом.