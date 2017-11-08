В Севастополе – нехватка инсулина в аптеках для льготников

Жители Севастополя не могут получить льготный инсулин в социальных аптеках. По словам пациентов, жизненно необходимый для больных диабетом препарат можно купить в коммерческих аптеках, но там одна доза инсулина стоит более тысячи рублей (около 450 грн – КР).

Проблемы с инсулином испытывают и регионы соседней России. Президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов в эфире Радио Крым.Реалии заявил 8 ноября, что, по его мнению, проблемы связаны с особенностями российского законодательства.

«После внедрения системы, при которой врачам запрещено выписывать препараты по коммерческим наименованиям, пациенты стали получать ежемесячно то, что завезли и есть в наличии. Из-за этого приходится ежемесячно переходить с одного препарата на другой. Хотя эндокринологи утверждают, что для такого перевода нужна госпитализация», – сказал он.

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Богомолов отмечает, что по российскому законодательству средства для больных диабетом оплачивают регионы, у которых бывают проблемы с финансированием.

«Иногда получается так, что у субъектов федерации денег крайне недостаточно, поэтому возникают сложности и несвоевременная доставка инсулина. А людям приходится долго ждать и пробиваться через бюрократические барьеры. Уже 2-3 года пациенты со вторым типом диабета, которых 90% от всего количества больных, практически не получают сахароснижающие препараты», – пояснил Богомолов.

На полуострове после его аннексии Россией диабетики испытывали проблемы с обеспечением инсулином.

В 2016 году в Крыму сообщили об изъятии из продажи инсулиносодержащих лекарств, у которых истек срок годности. Из-за нерационального использования лекарств были изъяты из продажи дозы инсулина на десятки миллионов рублей.