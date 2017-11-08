Певица Джамала рассказала, почему не ездит в Крым

Певица крымскотатарского происхождения Джамала в интервью Крым.Реалии рассказала о том, почему она не ездит в последнее время в аннексированный Крым.

По словам певицы, ей не запрещен въезд на территорию полуострова, но она испытывает дефицит доверия. «Мне запрета, слава богу, нет. Но и доверия тоже нет. Поэтому я не езжу в Крым», – сказала Джамала.

Певица отметила, что скучает по родительскому дому в Малореченском, который она не видела почти четыре года.

«Я очень скучаю... Мне печально, что я не могла поехать на похороны к дедушке… Мне обидно слышать, что Джамала все время говорит только про Крым. Но если это правда мое сердце, такая боль?.. Мама летом звонит и очень расстраивается, что мы с сестрой не можем приехать. У сестры двое маленьких детей, она живет в Стамбуле. Пройти эту условную границу – это целое испытание. Сейчас нельзя сказать, что я могу с легкостью поехать в Крым», – сказала она.

Подробнее об этом читайте на сайте Крым.Реалии в эксклюзивном интервью Джамалы.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала стала послом доброй воли Международной организации по миграции, которая входит в структуру Организации Объединенных Наций.

Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа. После победы украинской исполнительницы, в 2017 году конкурс прошел в Киеве.