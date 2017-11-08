Суд в Москве не принял иск Навального к Путину

Тверской суд Москвы отказался принимать иск оппозиционера Алексея Навального к президенту России Владимиру Путину, сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Определение суда с объяснениями отказа он пока не получил.

На прошлой неделе суд в Москве зарегистрировал иск Навального к Путину.

В исковом заявлении оппозиционер просил суд признать незаконными действия главы государства, связанные, по его мнению, с массовыми отказами местной власти в разных городах согласовывать митинги.

Ранее в Кремле в ответ на претензии Навального к региональной власти заявили, что президент России не занимается согласованиями или запретами любых акций.

Навальный намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году. Последние месяцы оппозиционер проводит агитационный тур по стране. Однако власти многих городов отказывается согласовывать митинги-встречи политика с его сторонниками. Волонтеры и сотрудники штабов Навального испытывают давление со стороны власти, а также угрозы и нападения.