Депутат Госдумы встревожен массовыми случаями лишения крымчан российских паспортов

Депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Павел Шперов встревожен массовыми случаями лишения крымчан российских паспортов. Соответствующую информацию он направил главе Верховного суда России, информирует близкий к крымскому правительству сайт «Крыминформ» в среду, 8 ноября.

«Прошу вас в рамках поручения президента Российской Федерации №Пр-1772, п. 6, в скорейшем порядке скоординировать усилия судебной власти Российской Федерации для защиты и восстановления нарушенных прав и свобод крымчан, которые показали наличие подлинной и реальной связи с Россией», – говорится в тексте письма.

Как сообщается, более 3 200 крымчан лишились российских паспортов, полученных после российской аннексии полуострова в 2014 году. Шперов утверждает, что эти крымчане большую часть своей жизни прожили в Крыму, имели регистрацию по месту жительства, но 18 марта 2014 года на полуострове не были. Эти люди получали российские паспорта, однако позднее были лишены документов и гражданства, считает депутат российской Госдумы, отмечая, что некоторые из них «работали на государственной службе, имели допуск к государственной тайне».

«Причиной так называемой «ошибочной» выдачи паспорта является некомпетентность должностных лиц органа по вопросам миграции, а не крымчан, которые указывали в графе «место жительства» при заполнении формы 1П1 адрес, по которому зарегистрированы», – отметил Шперов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».