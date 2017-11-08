Частные предприниматели взялись обеспечивать пять семей украинских политзаключенных Кремля – Афанасьев

Частные предприниматели взялись обеспечивать пять семей украинских политзаключенных в России и Крыму. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал советник министра иностранных дел Украины по вопросам политзаключенных, крымчанин Геннадий Афанасьев во время благотворительного аукциона в помощь политузникам Кремля в Киеве.

«После последнего аукциона благодаря определенным народным депутатам Украины мы вышли на частных предпринимателей, которые сейчас обеспечивают пять семей политзаключенных ежемесячно. Там достаточная сумма денег, чтобы покрывать их потребности. Первые шаги были сделаны, и мы теперь имеем персональную помощь», – сказал Афанасьев.

По его словам, в будущем планируется обеспечить средствами еще больше семей.

Какие именно семьи будут получать финансовую помощь, Афанасьев не уточнил.

В среду, 8 ноября, в Киеве проходит благотворительный аукцион в поддержку украинских политзаключенных в Крыму и России. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на лоты выставлены различные творческие работы, которые предлагается купить для помощи украинским политузникам.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы оно применило всевозможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех удерживаемых украинских политзаключенных и заложников.