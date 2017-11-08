МОН Украины: после повышения размер стипендий будет от 490 до 3 тысяч гривен

В Министерстве образования и науки Украины сообщают, что после повышения стипендий их размер будет составлять от 490 до 3 тысяч гривен.

Как сообщает пресс-служба министерства, размер стипендий в месяц для учащихся в профессионально-технических учебных заведениях составит 490 гривен, для студентов вузов III уровня аккредитации – 980, для студентов вузов III-IV уровня – 1300 гривен.

В министерстве сообщают, что социальная стипендия для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также тех, кто остался без родителей в период обучения в возрасте 18-23 лет, в ПТУ – 1180 гривен, в вузах – 2360 гривен.

Академическая стипендия президента Украины для учащихся ПТУ будет на уровне 1420 гривен, для студентов вузов III уровня аккредитации – 2130 гривен, для студентов вузов III-IV уровня аккредитации, научных учреждений – 2720 гривен.

Сегодня в Кабмине сообщили о решении с 1 ноября повысить стипендии украинским студентам на 18% с 1 ноября.

С 1 января 2017 года в Украине была введена рейтинговая система получения стипендий. По данным правительства, в настоящее время 50% студентов вузов получают стипендии: 43% – академические и 7% – социальные.

Кабинет министров ранее утвердил размер минимальной академической стипендии для вузов III-IV уровня аккредитации на уровне 1100 гривен, а размер повышенной стипендии составляет 1600 гривен.