Бой крымского боксера Усика с Бриедисом готовы принять три города

На проведение полуфинального боя турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между чемпионом мира WBO крымчанином Александром Усиком и обладателем пояса WBC Майрисом Бриедисом претендуют три города – Рига, Киев и Чикаго.



Об этом рассказал немецкий промоутер Калле Зауэрланд, который является одним из организаторов WBSS.

«Александр Усик и Майрис Бриедис проведут бой в феврале. Рассматриваются для проведения боя Рига, Киев и Чикаго», – цитирует Зауэрланда iSport.

Крымчанин Александр Усик 9 сентября победил немца Марко Хука в четвертьфинальном поединке профессионального турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series).

Победитель турнира получит все пояса, которыми обладают участники World Boxing Super Series, призовые в размере 10 миллионов долларов и трофей Мохаммеда Али.

В начале мая украинский боксер, крымчанин Александр Усик возглавил мировой рейтинг лучших боксеров тяжелой весовой категории.