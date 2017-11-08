Минфин США усиливает санкции против Кубы

Министерство финансов США приняло решение об усилении санкций против Кубы. Новые ограничения будут касаться кубинской армии, разведки и служб безопасности, сообщают в Государственном департаменте США.

Новые санкции будут касаться юридических и физических лиц, действующих от имени кубинских спецслужб и военных. Список лиц, на которых распространяются санкции, будет опубликован позже. Кроме того, американские граждане не смогут проводить финансовые операции с лицами или организациями, которые попали под действие ограничений.

США и Куба восстановили дипломатические отношения в 2015 году после 50 лет разрыва отношений. Однако в сентябре Вашингтон отозвал 60% сотрудников своего посольства на Кубе из-за угрозы их здоровью через акустические атаки. Посольство США также приостановило выдачу американских виз гражданам Кубы.