Совет Европы признал Россию ответственной за выполнение Минских соглашений

Комитет министров Совета Европы принял решение в пользу Киева по выполнению Минских соглашений, отметив ответственность России, сообщает президент Украины Петр Порошенко.

«Приветствую решение Комитета министров Совета Европы в отношении Украины. Спасибо за высокую оценку украинских реформ и поддержку в борьбе с агрессией России. Решение Совета Европы подчеркивает ответственность России за выполнение Минских договоренностей, прежде всего, о прекращении огня и отводе войск», – отметил Порошенко в Facebook.

Порошенко также отметил, что Совет Европы признал прогресс, достигнутый в децентрализации, антикоррупционной и судебной реформе, в частности, в перезагрузке Верховного суда.

В Совете Европы опубликовали решение Комитета министров (КМСЕ). В нем говорится в частности об ответственности России за выполнение Минских договоренностей, прежде всего о прекращении огня и отводе войск, вооруженных формирований и техники.

12 февраля 2015 были подписаны вторые Минские соглашения. Этот документ должен был заставить стороны конфликта на Донбассе выполнять так называемый «Минск-1» – те договоренности заключили еще в сентябре 2014 года. Предполагалось, что другие мирные договоренности смогут полностью урегулировать ситуацию до конца 2015 года, однако ни один из 13 пунктов полностью так и не выполнили, а прекращение огня и отвода оружия произошло лишь частично, отмечают как стороны конфликта, так и независимые наблюдатели.

Россия, однако, заявляет, что является лишь «гарантом» выполнения Минских договоренностей и отвергает обвинения в поддержке сепаратистов.