На админгранице с Крымом с российской стороны отпустили всех задержанных ранее женщин

В аннексированном Крыму на админгранице со стороны российских пограничников отпустили группу из пяти жен арестованных фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» из Симферополя и Строгановки и двух сопровождающих их представительниц организации «Бизим Балалар». Об этом сообщает корреспондент русской службы Радио Свобода Антон Наумлюк в своем Фейсбуке.

Дежурный погранслужбы ФСБ России по Крыму перед этим сказал адвокату Эдему Семедляеву, что девушек удерживали для дополнительной проверки. Но самого адвоката пустить к ним отказался и более подробной информации не предоставил.

Женщин на протяжении нескольких часов допрашивали по одной в отдельном помещении.

Ранее, 8 ноября, сообщалось, что в аннексированном Крыму пропала связь с группой из пяти жен арестованных фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» из Симферополя и Строгановки и двух сопровождающих их представительниц организации «Бизим Балалар». Все они ехали в Херсон для оформления документов детям, но перестали выходить на связь, как только достигли админграницы с российской стороны.

На последнем заседании организации «Крымская Солидарность» сокоординатор «Бизим Балалар» Эльзара Ислямова сообщила, что все вопросы с оформлением украинских документов для детей арестованных крымских татар должен быть решен в течение месяца. Договоренность об этом была достигнута с официальными ведомствами Украины в Херсоне.

Проект «Бизим балалар» был запущен в 2016 году. Миссия фонда – оказание помощи детям семей крымских политзаключенных и пропавших либо похищенных крымских татар. Проект принимает и распределяет не только финансовую помощь. Активисты также принимают вещи и игрушки, занимаются организацией отдыха и лечения детей, психологической реабилитацией, помощью по хозяйству.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.