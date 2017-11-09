Суд в Харькове арестовал второго участника смертельного ДТП Геннадия Дронова

Киевский районный суд Харькова арестовал на два месяца водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который является вторым участником ДТП в Харькове, в результате которого погибли шесть человек.

Соответствующее решение суд принял вечером 8 ноября. Дронову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В полиции заявили, что подозрение Дронову основывается на основе результатов экспертиз, показаниях 32 свидетелей и видео с камер видеонаблюдения.

Сейчас Дронов находится в больнице в Харькове. Мужчина жалуется на головокружение и головную боль. Свою вину он не признает.

В Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова 18 октября произошла авария. По данным полиции, внедорожник, которым управляла 20-летняя девушка, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с другим автомобилем, которым управлял 49-летний мужчина. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар, где были пешеходы, погибли шесть человек, еще пятеро были ранены.

Суд в Харькове 20 октября избрал для подозреваемой Елены Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 декабря без возможности внесения залога.

По данным предварительного расследования, Зайцева в течение 2016-2017 годов шесть раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.