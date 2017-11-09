В четверг в Крыму ожидается до 16 градусов тепла

В аннексированном Крыму, 9 ноября, ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает крымское управление российского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в четверг в Крыму температура воздуха ночью 6-11, днем 11-16 градусов тепла. Ветер восточный 8-13 метров в секунду.

В Симферополе обещают, что будет облачно с прояснениями, но без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью 7-9, днем 13-15 градусов выше нуля.

Синоптики также прогнозируют переменную облачность и в Севастополе. Температура воздуха ночью 9-11, днем 13-15 градусов тепла, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.

На Южном берегу Крыму 9 ноября будет облачно с прояснениями, тоже без осадков. Температура воздуха ночью от 9 до 11 градусов, днем от 14 до 16 выше нуля.

В Керчи прогнозируют облачную погоду, временами небольшой дождь. Синоптики предупреждают, что ночью и утром временами возможен туман при видимости 500-1000 метров. Ожидается северо-восточный ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем от 9 до 11 градусов выше нуля.