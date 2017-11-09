Глава МИД Австрии Курц недоволен визитом австрийских политиков в Крым

Глава министерства иностранных дел Австрии Себастьян Курц утверждает, что его правоцентристская Народная партия и правая Партия свободы продолжат переговоры о формировании нового правительства, хотя он недоволен визитом двух политиков Партии свободы в аннексированный Россией Крым.

Курц заявил в среду, 7 ноября, что его мнение тотально отличается от мнения австрийских политиков, посетивших Крым, сообщает агентство Associated Press.

Министр иностранных дел Себастьян Курц напомнил, что его Народная партия опубликовала заявление, в котором говорится о «противоречащей международному праву» аннексии Россией Крыма.

Российские СМИ утверждают, что речь идет о визите австрийских политиков на организованный российскими властями полуострова «Форум друзей Крыма» в Ялте.

Президент Австрии Александер ван дер Беллен 20 октября поручил главе МИД и лидеру Народной партии Себастьяну Курцу сформировать правительство после победы на парламентских выборах.

Курц пригласил правую Партию свободы к переговорам об участии в будущем правительстве. Он заявил о схожести позиций обеих партий по сокращению налогов и контролю над миграцией.

Партия свободы, таким образом, получает возможность вернуться в правящую коалицию после десятилетнего перерыва. Курц, однако, предупредил потенциальных будущих партнеров, что его правительство будет решительно выступать за развитие Австрии в составе ЕС – в отличие от евроскептицизма крайне правых популистов и их антииммигрантских идей.